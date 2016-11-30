07.12.2016 08:19 Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает 1 января Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает. Это произойдет уже 1 января 2017 года. Официальной информации о том, на сколько станет дороже одна поездка на автобусе или троллейбусе, пока нет. Транспортники считают, что сегодняшнему моменту соответствует сумма в 30 рублей, то есть порожание может составить до 10 рублей. Согласится ли с этим Региональная служба по тарифам, за которой - последнее слово, или нет, покажет уже ближайшее время. Между тем, гражданам, которые уже положили деньги на свои электронные проездные, по "старым тарифам", предложено придти в офис ООО "Электронный проездной" и вернуть денежные средства. ‹‹ К списку новостей