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07.12.2016 08:19

Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает 1 января

Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает. Это произойдет уже 1 января 2017 года. Официальной информации о том, на сколько станет дороже одна поездка на автобусе или троллейбусе, пока нет. Транспортники считают, что сегодняшнему моменту соответствует сумма в 30 рублей, то есть порожание может составить до 10 рублей. Согласится ли с этим Региональная служба по тарифам, за которой - последнее слово, или нет, покажет уже ближайшее время. Между тем, гражданам, которые уже положили деньги на свои электронные проездные, по "старым тарифам", предложено придти в офис ООО "Электронный проездной" и вернуть денежные средства.

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