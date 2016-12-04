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08.12.2016 21:56
Рамзан Кадыров опроверг информацию о переброске чеченских подразделений в Сирию
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения средств
массовой информации о том, что чеченские солдаты будут отправлены в
Сирию. Соответствующее заявление чеченский лидер сделал на своей
официальной странице в Инстаграме. По словам Кадырова, информация,
предоставленная в СМИ, не соответствует действительности.
Никакой
конкретики в этот вопрос Кадыров так и не внес, но намекнул, что если
чеченским воинским частям таки придется отправиться в Сирию, то для них
будет избран «счастливый жребий». Кроме того, Кадыров опроверг
информацию о том, что в Чечне дислоцируются батальоны «Запад» и
«Восток».
Информация об отправке чеченских батальонов в
Сирию появилась сегодня, восьмого декабря, в российских электронных
изданиях. Сообщалось, что чеченские спецназовцы будут переброшены в
Сирийскую арабскую республику для охраны военных объектов. При этом об
участии в боевых действиях в САР не упоминалось. Речь шла об охране
объектов на авиабазе Хмеймим, где базируются российские войска.
В
российском оборонном ведомстве частично подтвердили данную информацию,
заявив, что чеченские подразделения специального назначения были
переформированы в этом году в батальоны военной полиции. Переброска их в
Сирию должна быть осуществлена якобы до конца текущего года. О каких
конкретно чеченских батальонах шла речь, в Минобороны не уточнили.
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