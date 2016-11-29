03.12.2016 23:05 Разрешение на свадьбу Никиты Белых бесследно исчезло В столичном СИЗО "Лефортово" потерялось разрешение на свадьбу бывшего губернатора Кировской области. Так что пока Никита Белых не сможет сочетаться законным браком с московской поэтессой Катрин Рейферт "по техническим причинам". Свадьба станет возможна лишь после того, как документ найдется.

О пропаже бумаг экс-губернатор рассказал навестившим его правозащитникам. При этом Белых затруднился предположить, когда ему наконец удастся стать мужем Рейферт (попытки пожениться он предпринимает с июля): "возможно уже завтра", а "возможно и через неделю". ‹‹ К списку новостей