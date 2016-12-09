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Следователи проверят перинатальный центр в Кирове

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11.12.2016 13:07

Следователи проверят перинатальный центр в Кирове

Следственный комитет по Кировской области начал доследственную проверку Кировского перинатального центра. Поводом для нее стала информация на одном из региональных порталов: читательница пожаловалась, что в медицинском учреждении ее новорожденный сын заразился менингитом. На сайте отмечалось, что инцидент имел место еще в феврале 2016 года.
В своем письме женщина утверждала, что других вариантов - где мог заболеть малыш - просто не существует. Увы, после болезни у ребенка появились проблемы со здоровьем - зафиксированы ухудшение слуха и зрения, которые потребовали дорогостоящего лечения.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства той истории. Все детали должны быть установлены в ходе серии следственных действий. Процессуальное решение примут по их результатам. Региональное Министерство здравоохранения пока не комментирует скандальную ситуацию.

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