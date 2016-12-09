11.12.2016 13:07 Следователи проверят перинатальный центр в Кирове Следственный комитет по Кировской области начал доследственную проверку Кировского перинатального центра. Поводом для нее стала информация на одном из региональных порталов: читательница пожаловалась, что в медицинском учреждении ее новорожденный сын заразился менингитом. На сайте отмечалось, что инцидент имел место еще в феврале 2016 года.

В своем письме женщина утверждала, что других вариантов - где мог заболеть малыш - просто не существует. Увы, после болезни у ребенка появились проблемы со здоровьем - зафиксированы ухудшение слуха и зрения, которые потребовали дорогостоящего лечения.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства той истории. Все детали должны быть установлены в ходе серии следственных действий. Процессуальное решение примут по их результатам. Региональное Министерство здравоохранения пока не комментирует скандальную ситуацию. ‹‹ К списку новостей