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В Кирове выпустили "противопожарные" спички

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10.12.2016 00:32

В Кирове выпустили "противопожарные" спички

фото: МЧС

О пожарной безопасности расскажут кировские спичечные коробки.
В областном центре выпустили тираж спичек, пропагандирующих... пожарную безопасность. Тираж коробков - четыре с половиной миллиона. Как отмечают в региональном МЧС, выпуск таких спичек стал уже традицией для вятской фабрики "Феникс". Коробки здесь производят перед новогодними и рождественскими праздниками, когда причиной пожара может стать огонь от свечей и фейерверков. При подготовке противопожарной агитации фабрика решила не полагаться только на свои силы, а задействовала специалистов из отдела надзорной и профилактической работы города Кирова, уточняют в МЧС.

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