04.12.2016 15:27 В Кирове задержан руководитель МФЦ В Кирове задержали руководителя МФЦ. Это произошло на железнодорожном вокзале: полиция встретила Александра Ананьева у вагона поезда, на котором он вернулся из командировки в столицу. По данным ГТРК "Вятка", в столице Ананьев участвовал во Всероссийском форуме многофункциональных центров и даже получил там благодарность Правительства РФ за проект "Волонтеры гражданского общества". Известно, что задержанному (кстати, он - депутат кировской городской думы) инкриминируется статья 160-я, часть 3 Уголовного кодекса. Это - присвоение и растрата бюджетных средств. Меру пресечения для Александра Ананьева должен будет определить суд. ‹‹ К списку новостей