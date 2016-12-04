08.12.2016 22:05 В Санкт-Петербурге полицейского, убившего человека в своем рабочем кабинете, посадили на 1 год и 9 месяцев

08.12.2016 22:05

В Санкт-Петербурге полицейского, убившего человека в своем рабочем кабинете, посадили на 1 год и 9 месяцев

Приговор полицейскому

В Санкт-Петербурге закончено расследование убийства, которое совершил местный полицейский прямо в своем рабочем кабинете. Сотрудник питерского отделения полиции Андрей Артемьев приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы. Отбывать свой срок бывший страж порядка будет в колонии общего режима.

Убийство гражданина в отделении питерской полиции в свое время произвело большой ажиотаж. Артемьева изначально начали судить по двум статьям – за убийство по неосторожности, а также за превышение должностных полномочий. Прокуратура запросила в качестве наказания для подозреваемого двенадцать лет лишения свободы.

В итоге, Артемьеву назначили всего 21 месяц лишения свободы с учетом того, что больше года он уже отбыл.

Сам подсудимый в ходе следствия несколько раз менял свои показания. Согласно его первоначальной версии, убитый сам застрелился в его рабочем кабинете. Он якобы выхватил табельное оружие Артемьева и произвел выстрел в область головы.

Позже, когда следственная экспертиза эту версию опровергла, бывший полицейский признался, что убитый даже не прикасался к его пистолету. Он рассказал, что доставал пистолет из кобуры, когда оружие случайно зацепилось предохранителем. Таким образом, пистолет был приведен в боевую готовность, но его владелец об этом не подозревал. Далее Артемьев якобы случайно нажал на курок, и пуля попала убитому в голову.

Экспертиза также подтвердила тот факт, что пистолет был полностью исправен.

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