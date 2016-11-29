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Вопрос о часовом поясе для Кирова вынесут на референдум?

Вопрос смены часового пояса для Кировской области могут вынести на референдум. Об этом в ходе приема граждан сообщил врио губернатора региона Игорь Васильев. Он отметил, что для власти важно учесть мнения всех граждан - горожан и сельчан - при принятии решения. По словам главы региона, сейчас количество противников и сторонников перехода в МСК+1 варьируется в диапазоне 50 на 50.
Игорь Васильев призвал жителей Вятского края активнее высказывать свою позицию. В том числе и через Интернет. "Хотя пожилые люди охотнее поучаствуют в письменном опросе, - сказал врио губернатора. - Мы сейчас продумываем разные варианты. Может быть, провести референдум в ходе следующего единого дня голосования? Надо обдумать такую возможность".

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