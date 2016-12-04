04.12.2016 15:15 Кировские депутаты отметят Новый год "на свои"

08.12.2016 22:05 В Санкт-Петербурге полицейского, убившего человека в своем рабочем кабинете, посадили на 1 год и 9 месяцев

08.12.2016 22:00

«Яндекс» назвал самые популярные запросы уходящего 2017-го года

"Яндекс"

Крупнейший российский поисковик «Яндекс» подвел итоги уходящего года, назвав самые востребованные в обществе поисковые запросы. Система проанализировала частоту тех или иных вводимых в поисковую строку фраз, на основе чего и определились самые популярные запросы года.

В целом администраторы «Яндекса» разделили все запросы на несколько категорий. Одной из ведущих, но не самых популярных, стала категория о политике. Вполне ожидаемо лидерами по запросам в этой категории стали события – американские и российские выборы.

К примеру, в категории «Мемы» лидерство удерживают запросы, связанные с группой «Ленинград». Ожидаемо первенство в этой категории занял знаменитый «Экспонат». Интересно, что интернет-пользователи ищут композицию не по оригинальному названию песни, а по «народному» названию – «Лабутены». Стоит отметить, что в «топ» в этой категории также вошла знаменитая фраза Дмитрия Медведева о том, что «денег нет, но вы держитесь».

В «спортивной» категории ожидаемо первенство заняли летние Олимпийские игры, в которых, напомним, Россия принимала участие только частично.

Любопытно, что в категории поиска «Интернет» первое место заняло прошедшее голосования за новые российские банкноты.

Блокбастер «Отряд самоубийц» оказался, как выяснили в «Яндексе», самым запрашиваемым фильмом года. А вот первые две строчки по запрашиваемым сериалам заняли «Игра престолов» и «легендарный» «Физрук».

‹‹ К списку новостей