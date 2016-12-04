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08.12.2016 22:00
«Яндекс» назвал самые популярные запросы уходящего 2017-го года
Крупнейший российский поисковик «Яндекс» подвел итоги
уходящего года, назвав самые востребованные в обществе поисковые
запросы. Система проанализировала частоту тех или иных вводимых в
поисковую строку фраз, на основе чего и определились самые популярные
запросы года.
В целом администраторы «Яндекса»
разделили все запросы на несколько категорий. Одной из ведущих, но не
самых популярных, стала категория о политике. Вполне ожидаемо лидерами
по запросам в этой категории стали события – американские и российские
выборы.
К примеру, в категории «Мемы» лидерство
удерживают запросы, связанные с группой «Ленинград». Ожидаемо первенство
в этой категории занял знаменитый «Экспонат». Интересно, что
интернет-пользователи ищут композицию не по оригинальному названию
песни, а по «народному» названию – «Лабутены». Стоит отметить, что в
«топ» в этой категории также вошла знаменитая фраза Дмитрия Медведева о
том, что «денег нет, но вы держитесь».
В «спортивной»
категории ожидаемо первенство заняли летние Олимпийские игры, в которых,
напомним, Россия принимала участие только частично.
Любопытно, что в категории поиска «Интернет» первое место заняло прошедшее голосования за новые российские банкноты.
Блокбастер
«Отряд самоубийц» оказался, как выяснили в «Яндексе», самым
запрашиваемым фильмом года. А вот первые две строчки по запрашиваемым
сериалам заняли «Игра престолов» и «легендарный» «Физрук».
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