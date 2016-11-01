04.11.2016 00:57 80 кировчан оштрафованы за выгул собак без намордников На Северной Набережной в Кирове полиция проверила, как собаководы города соблюдают правила выгула своих питомцев. Стражи порядка вышли в совместный рейд с сотрудниками отдела благоустройства территориального управления администрации областного центра по Октябрьскому району. Результат рейда: на двух собаководов, встреченных проверяющими, составлены протоколы. Их питомцы вышли на променад без положенных поводков и намордников. Теперь любителям четвероногих животных придется заплатить штрафы - от 1 до 3 тысяч рублей (в соответствии со статьей 4.4 Закона Кировской области "Об административной ответственности"). Кстати, всего за девять месяцев нынешнего года в Кирове составлено уже 80 протоколов на собаководов, которые выгуливали своих друзей без намордников и поводков. ‹‹ К списку новостей