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80 кировчан оштрафованы за выгул собак без намордников

На Северной Набережной в Кирове полиция проверила, как собаководы города соблюдают правила выгула своих питомцев. Стражи порядка вышли в совместный рейд с сотрудниками отдела благоустройства территориального управления администрации областного центра по Октябрьскому району. Результат рейда: на двух собаководов, встреченных проверяющими, составлены протоколы. Их питомцы вышли на променад без положенных поводков и намордников. Теперь любителям четвероногих животных придется заплатить штрафы - от 1 до 3 тысяч рублей (в соответствии со статьей 4.4 Закона Кировской области "Об административной ответственности"). Кстати, всего за девять месяцев нынешнего года в Кирове составлено уже 80 протоколов на собаководов, которые выгуливали своих друзей без намордников и поводков.

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