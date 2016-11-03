06.11.2016 00:56 Актеры сериала "Сладкая жизнь" не прошли фэйс-контроль в кировский клуб Актеров - звезд сериала "Сладкая жизнь" в Кирове не пустили отдохнуть в ночной клуб. О том, что артисты не прошли фэйс-контроль в развлекательном заведении на Казанской улице областного центра, стало известно из Instagram актрисы Марии Шумаковой.

Она сообщила, что в клубе им "не хватило вешалок". А также о том, что их группе не удалось перекусить не только в клубе, но и в кировском аэропорту (перед вылетом в столицу) - там артистам не продали "вегетарианские бургеры".

В Кирове кумиры публики показывали спектакль "по мотивам сериала", который выходит на телеканале "ТНТ". Всего у сериала - три сезона. Это - комедия про мать-одиночку из Перми, перебравшейся жить и работать в столицу.

Отметим, что Мария Шумакова в Кирове сделала в своем Instagram и другую запись. Она сфотографировалась на фоне пустого зала ДК "Родина" и написала небольшой текст про то, что актрисой она мечтала стать с шести лет, и что наконец в жизни "наступило счастье": она может выходить на сцену. ‹‹ К списку новостей