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25.11.2016 01:47

Алексей Навальный решил судиться с кировским судьей

Об этом политик-блоггер поведал на своей странице в Интернете. Навальный пообещал подать жалобу на Сергея Блинова, который вынес ему приговор по делу "Кировлеса", в Следственный комитет России. Основанием для жалобы станет решение Европейского суда по правам человека , который установил, что права фигурантов дела - Навального и Офицерова - были нарушены, а также решение Верховного суда РФ, который отменил приговор по резонансному делу.
Отметим, что вслед за отменой приговора последовала отправка дела на пересмотр. В Ленинском районном суде города Кирова дело будет рассматриваться заново. И вести его будет новый судья (Алексей Втюрин). Процесс начнется уже 5 декабря (начало - в  9 часов утра). Пока сложно прогнозировать, каким будет новый приговор: полное оправдание фигурантов или более суровое наказание.
Кстати, сразу после вынесения приговора (теперь отмененного) Алексею Навальному и Петру Офицерову, судья Сергей Блинов удостоился добрых комментариев со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик даже призывал наградить его за проявленную принципиальность.

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