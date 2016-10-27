01.11.2016 00:39 Из Кирова в Москву теперь можно улететь с "Саратовскими авиалиниями" Из Кирова в Москву (и обратно) теперь можно улететь на самолетах авиакомпании "Саратовские авиалинии". К выполнению рейсов она приступила в понедельник, 31 октября.

Полеты - утренние. Вылет из столичного "Домодедово" - в 8 часов 50 минут. Прилет в Киров - в 10 часов 25 минут. Обратное отправление в Москву - в 11 часов 20 минут, прибытие в столицу - в 12 часов 50 минут.

Время полета составляет 1 час и 30 минут. Рейсы совершаются на комфортабельных воздушных судах Embraer-190. В самолетах - 114 мест, есть "бизнес"- и "эконом"-классы.

Отметим, что авиакомпания "Саратовские авиалинии" дает возможность пассажирам сэкономить при покупке билетов. На рейсах предусмотрен тариф "Социальный". По нему улететь в столицу из Кирова (или в Киров из Москвы) можно за 2 тысячи 800 рублей. Тариф распространяется на женщин старше 60-ти, мужчин старше 65-ти и молодых людей до 24 лет.

Кстати, на сегодняшний день рейсы из Кирова в столицу России совершают авиакомпании "Победа" и "Руслайн". ‹‹ К списку новостей