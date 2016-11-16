25.11.2016 01:50 Кировчанин продал чужую баню В Кирове ловкий злоумышленник продал чужую баню. Реализовать сруб мужчина умудрился в отсутствие хозяев. Полиция установила, что гражданин 1969 года рождения сначала присмотрел дом в поселке Коминтерновском, в который давно никто не приезжал, а затем начал поиски покупателя на сруб. Желающий приобрести строение нашелся довольно быстро, приобрел его за оговоренную сумму и, ничего не подозревая, вывез на свой участок.

Настоящие хозяева обнаружили пропажу в очередной приезд в деревню. В заявлении в полицию владелица бани оценила ее в 60 тысяч рублей.

Сейчас идет расследование. О том, как хозяевам будет возвращен проданный сруб, не сообщается. ‹‹ К списку новостей