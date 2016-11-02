05.11.2016 00:39 Кировская область обеспечит Китай палочками для еды В Кировской области появится китайский завод по производству палочек для еды. Об этом стало известно из сообщения корреспондента информационного агентства ТАСС.

По данным агентства, Вятский край - один из регионов РФ, который реализует уникальные для страны совместные проекты с КНР. Первый необычный проект - это продуктовый экспорт: начиная с 2016 года Киров поставляет в Китай "Вятский квас". Второй проект - выпуск палочек для еды. Завод по их производству (о возможном появлении которого говорилось уже давно) запускается в Кирово-Чепецке при поддержке китайского инвестора.

Добавим, что совместные проекты с Китаем реализуют и многие другие российские регионы. По данным агентства ТАСС, общая стоимость этих проектов составляет от 20 до 30 миллиардов рублей. ‹‹ К списку новостей