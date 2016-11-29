Новости

30.11.2016 01:14
Кировская "Родина" выиграла в Суперлиге у "Старта"

30.11.2016 01:03
В Кирове на пруду у Диорамы случилось ЧП с "ватрушкой"

30.11.2016 00:31
Кировский бизнес опрашивают по поводу перевода стрелок

29.11.2016 9:57:
Рамзан Кадыров похвалил сыгравшего его Галустяна

29.11.2016 01:24
У кировчан осталось 2 дня, чтобы заплатить налоги

29.11.2016 01:16
Невеста Никиты Белых "вышла из сумрака"

29.11.2016 01:05
Сайт кировского правительства оформят классики вятской живописи
30.11.2016 01:14

Кировская "Родина" выиграла в Суперлиге у "Старта"

Хоккеисты кировской "Родины" одержали третью победу в Суперлиге. На своем льду команда выиграла у "Старта" из Нижнего Новгорода. Финальный счет - 4:1 (на перерыв команды уходили при счете 1:0). Отметим, что в ходе встречи свой 937 мяч в 445-той игре чемпионатов России забил легендарный вятский хоккеист Сергей Обухов. "Старт" потерпел уже восьмое поражение в девяти встречах. Нижегородцы снова встретятся на льду со своими кировскими соперниками уже сегодня, 30 ноября.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров