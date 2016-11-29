Новости

30.11.2016 01:14
Кировская "Родина" выиграла в Суперлиге у "Старта"

30.11.2016 01:03
В Кирове на пруду у Диорамы случилось ЧП с "ватрушкой"

30.11.2016 00:31
Кировский бизнес опрашивают по поводу перевода стрелок

29.11.2016 9:57:
Рамзан Кадыров похвалил сыгравшего его Галустяна

29.11.2016 01:24
У кировчан осталось 2 дня, чтобы заплатить налоги

29.11.2016 01:16
Невеста Никиты Белых "вышла из сумрака"

29.11.2016 01:05
Сайт кировского правительства оформят классики вятской живописи
30.11.2016 00:31

Кировский бизнес опрашивают по поводу перевода стрелок

Правительство Кировской области решило узнать мнение деловых кругов региона по поводу возможного перевода стрелок и перехода Вятки в другой часовой пояс - МСК+1. Аргументированные ответы по спорной теме принимает региональное министерство предпринимательства, торговли и внешних связей. Крайний срок, до которого правительство ждет ответы бизнесменов, - 2 декабря. В письме, призывающем деловых людей высказаться по поводу времени (за подписью руководителя ведомства Ольги Чаузовой), отмечается, что на сегодняшний день мнения относительно перевода стрелок разделились - в здание на Театральной площади поступают послания как от сторонников, так и противников перехода Кирова в пояс МСК+1.
Напомним, тема перевода стрелок появилась на повестке дня с подачи врио губернатора Игоря Васильева. При этом и.о. министра сельского хозяйства Алексей Котлячков призвал действовать более решительно - и перейти сразу в МСК+2.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров