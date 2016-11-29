30.11.2016 00:31 Кировский бизнес опрашивают по поводу перевода стрелок Правительство Кировской области решило узнать мнение деловых кругов региона по поводу возможного перевода стрелок и перехода Вятки в другой часовой пояс - МСК+1. Аргументированные ответы по спорной теме принимает региональное министерство предпринимательства, торговли и внешних связей. Крайний срок, до которого правительство ждет ответы бизнесменов, - 2 декабря. В письме, призывающем деловых людей высказаться по поводу времени (за подписью руководителя ведомства Ольги Чаузовой), отмечается, что на сегодняшний день мнения относительно перевода стрелок разделились - в здание на Театральной площади поступают послания как от сторонников, так и противников перехода Кирова в пояс МСК+1.

Напомним, тема перевода стрелок появилась на повестке дня с подачи врио губернатора Игоря Васильева. При этом и.о. министра сельского хозяйства Алексей Котлячков призвал действовать более решительно - и перейти сразу в МСК+2. ‹‹ К списку новостей