11.11.2016 01:07 На Киров идет новая метель Киров снова завалит снегом. По данным ГУ МЧС России по Кировской области, днем 11 ноября (в пятницу) в Кирове ожидается очередной сильный снегопад.

Это будет метель из сырого снега в сочетании с юго-восточным ветром. Его порывы составят до 11-16 метров в секунду. Особенно неприятно это скажется на дорожной ситуации. Водителей ждут гололед, снежные заносы,

Также ГУ МЧС в своем метеопредупредупреждении напоминает об ухудшении видимости на дороге и опасности прогулок под щитами электропередач. В случае ледяного дождя, они могут быть повалены на землю. ‹‹ К списку новостей