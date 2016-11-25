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29.11.2016 01:16

Невеста Никиты Белых "вышла из сумрака"

Екатерина Рейферт, невеста бывшего Кировского губернатора, в "Фэйсбуке" рассказала о здоровье Никиты Белых, а также планах на предстоящую свадьбу. Рейферт в частности поведала, что на пути к ее бракосочетанию с задержанным политиком неожиданно встала российская почта. Она, по словам Екатерины, "профессионально теряет" необходимые для свадьбы бумаги, из-за чего церемония откладывается.
Прокомментировала Рейферт и информацию о возможной смене меры пресечения для Белых - с заключения в СИЗО на домашний арест. Невеста экс-губернатора пишет, что домашний арест был бы очень кстати для ее избранника (поскольку его здоровье "вызывает более чем серьезные опасения"), но категорически опровергает предположение, что такая перемена может быть связана с показаниями против Алексея Навального, которые Белых якобы даст на новом суде по "Кировлесу". Отметим, ранее возможность подобной сделки уже назвал "уткой" пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

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