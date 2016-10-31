02.11.2016 16:19 Пакет документов для перехода Кирова в МСК+1 готов фотоархив "Своё" (отличное от московского) время потихоньку становится реальностью для Кировской области. В регионе уже собран пакет необходимых документов для того, чтобы воспрос был рассмотрен в правительстве региона.

Об этом сообщил спикер ОЗС Владимир Быков. Владимир Васильевич напомнил, что прошлый созыв ЗакСобрания сравнительно недавно обсуждал эту тему. Поэтому комплект документов собирать долго не потребовалось. Есть мнение Общественной палаты по поводу перевода стрелок, есть заключения других заинтересованных организаций. При этом Владимир Быков отметил, что много вопросов в связи с возможным переходом Кирова в зону МСК+1 еще должны быть проработаны. Например, важные новостные программы кировчанам в случае перехода на "свое" время придется смотреть на час позже.

Напомним, тема перевода стрелок вновь возникла в Кирове и области с подачи врио губернатора Игоря Васильева. Игорь Владимирович сообщил, что считает целесообразным изучение данного вопроса, поскольку зимой и осенью "в 15:00 в Кирове еще светло, а в 17:00 уже темно". "Переведение стрелок на час вперед было бы уместно", - заметил врио губернатора. ‹‹ К списку новостей