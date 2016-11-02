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05.11.2016 01:09

Певец Шура покормил кировских уток

Певец Шура (он же - Александр Медведев) побывал с концертом в Кирове. Музыкант пообщался с поклонниками в ходе автограф-сессии и немного прогулялся по областному центру. В свой Instagram артист выложил видео, снятое возле пруда у кировской диорамы. "Утки утками, а Софка моя все же лучшая", - прокомментировал ролик сам кумир публики. Софка - это необычная сумка в виде забавной лошади, с которой Шура приехал в Киров. Кстати, в областном центре Александр Медведев признался, что особых изменений на Вятке он не заметил: город, судя по тому, что он успел заметить, не преобразился "за последние 20 лет" - с прошлого концерта звезды. Отметим, что возле пруда, у которого Шура кормил уток и выгуливал Софку, за последнее десятилетие появились отель "Хилтон", ресторан "Макдоналдс" и памятник гриновской Ассоли.

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