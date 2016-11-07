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11.11.2016 1:52:
Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает на 10 рублей

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11.11.2016 1:52:

Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает на 10 рублей

Пассажирам общественного транспорта в Кирове придется платить за проезд больше. Перевозчики призывают повысить стоимость поездки на автобусе или троллейбусе до 30 рублей. Согласно информации РСТ по региону, максимальное повышение могло бы - по мнению "тех, кто возит", могло бы быть таким: автобусы - до 30-35 рублей, а троллейбусы - до 34 рублей. Поступившее предложение должно быть рассмотрено в декабре 2016 года. Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом, напомним: цена одной поездки и в автобусах, и в троллейбусах составляет 20 рублей. На этот уровень цена вышла в начале 2016 года.

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