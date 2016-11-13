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16.11.2016 01:13

Сегодня кировская "Родина" сыграет с московским "Динамо"

Хоккеисты кировской "Родины" 15 ноября выехали в Москву. 16 и 17 ноября в столице пройдут два матча Чемпионата России среди клубов Суперлиги. Команда из Кирова встретится со столичным "Динамо". Как сообщили в пресс-службе "Родины", в составе нашей команды - 18 игроков (во главе с капитаном Сергеем Обуховым). Матчи состоятся на льду спорткомплекса "Крылатское". Начало - в 12:00 по московскому времени. Кстати, прямая трансляция игры будет вестись на официальном сайте вятской ледовой дружины. Напомним, свою прошлую игру кировская "Родина" провела на домашнем льду, где встречалась с хоккеистами "Динамо-Казань". Результат встречи - 2:0 в пользу кировчан.

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