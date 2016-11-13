Новости

16.11.2016 01:13
Сегодня кировская "Родина" сыграет с московским "Динамо"

16.11.2016 00:30
Социологи: треть кировчан стала жить беднее

16.11.2016 00:00
В Кирове вечеринка подростков закончилась кражей золотых подвесок

14.11.2016 00:20
Термометры в Кирове покажут -26 градусов

13.11.2016 01:27
Кировчане смогут задать вопросы о диабете

13.11.2016 01:20
Кировские депутаты по просьбе врио губернатора откажутся от денежных компенсаций

13.11.2016 01:08
Никита Белых пожаловался на проблемы с горячей водой
16.11.2016 00:30

Социологи: треть кировчан стала жить беднее

Треть опрошенных жителей города Кирова сообщили социологам, что за минувший год стали жить беднее. Исследование того, как изменились в 2016-м доходы кировчан (в сравнении с 2015 годом), провело агентство "Инг".
Участниками опроса были 400 взрослых мужчин и женщин. При этом 42 процента респондентов сообщили, что их доходы остались на прежнем уровне. 25 процентов опрошенных признались, что стали жить беднее. А примерно 6 процентов - что их положение существенно ухудшилось. Улучшилось материальное положение у 16 процентов кировчан. Затруднились с ответом 10 процентов респондентов. Добавим, что опрос проводился в местах прогулок жителей областного центра и возле крупных торговых центров города.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров