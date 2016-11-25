29.11.2016 01:24 У кировчан осталось 2 дня, чтобы заплатить налоги У жителей Кирова осталось два дня, чтобы заплатить имущественные налоги. Об этом напомнили в пресс-центре города. Речь - о налогах, которые должны поступить в областной и местный бюджеты. Дэдлайн оплаты - 1 декабря 2016 года.

Отметим, что на 25 ноября в бюджет областного центра поступили 119 миллионов рублей налога на имущество физических лиц (большую часть средств кировчане перечислили в ноябре - 85 миллионов 400 тысяч).

В пресс-центре напоминают, что гражданам, не получившим налоговое уведомление на уплату налога на имущество физлиц, транспортного и земельного налога, надо обратиться в отделение почтовой связи по месту регистрации или же в налоговый орган по адресу улица Азина, 59. ‹‹ К списку новостей