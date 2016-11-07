Новости

11.11.2016 1:52:
Проезд в общественном транспорте Кирова подорожает на 10 рублей

11.11.2016 01:07
На Киров идет новая метель

11.11.2016 00:16
В Басманном суде снова обсуждали имущество Никиты Белых

10.11.2016 01:33
"Пятерочку" и "Магнит" в Кирове оштрафуют за плохую уборку снега

08.11.2016 12:56
МЧС: в Кирове может начаться ледяной дождь

07.11.2016 13:36
Власти Кировской области ищут новое место для полигона ТБО

07.11.2016 00:50
В Кировской области продолжится похолодание
11.11.2016 00:16

В Басманном суде снова обсуждали имущество Никиты Белых

В Москве вновь приняли решение арестовать имущество Никиты Белых. Под обеспечительный арест попали две квартиры в Перми, автомобиль "Ниссан-Патрол", на котором Белых ездил по Кирову, а также счета бывшего губернатора Кировской области.
Отметим, что под повторный арест на сей раз не попал дом в Подмосковье, который принадлежал чиновнику и его бывшей супруге. Как сообщили в Басманном суде столицы, дом в Подмосковье, а также земельный участок вскоре после ареста экс-губернатора были полностью переписаны на его бывшую супругу. Теперь оснований на арест этого имущества нет, но правомерность сделки сейчас уточняется.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров