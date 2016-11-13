Новости

21.11.2016 00:40
В Киров придет "плюсовая" температура

16.11.2016 15:04
Противники перехода Кирова в МСК+1 "наносят ответный удар"

16.11.2016 01:13
Сегодня кировская "Родина" сыграет с московским "Динамо"

16.11.2016 00:30
Социологи: треть кировчан стала жить беднее

16.11.2016 00:00
В Кирове вечеринка подростков закончилась кражей золотых подвесок

14.11.2016 00:20
Термометры в Кирове покажут -26 градусов

13.11.2016 01:27
Кировчане смогут задать вопросы о диабете
21.11.2016 00:40

В Киров придет "плюсовая" температура

В Кировской области в ближайшую неделю потеплеет. По данным портала "Гисметео.ру", перемены произойдут в четверг. С понедельника по среду в Кирове дневные температуры составят около -6 градусов. Однако в четверг будет уже -3 градуса, в пятницу - до +1, в субботу - около -2, а в воскресенье - около -4 градусов.
В понедельник, вторник и среду в области ожидается переменная облачность. В "теплые" дни недели (то есть с четверга по воскресенье) - пасмурно и снег. Ночные температуры будут опускаться примерно до -8 градусов. За исключением ночи с пятницы на субботу, когда термометры покажут всего -1 градус.

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