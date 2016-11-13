16.11.2016 00:00

В Кирове вечеринка подростков закончилась кражей золотых подвесок

В Кирове полиция раскрыла кражу украшений из квартиры. У жительницы областного центра неизвестным образом пропали золотые подвески и серебряный браслет - все вместе примерно на 50 тысяч рублей.

Подозрения по поводу того, куда пропала "ювелирка", конечно, были. Накануне пострадавшая вместе с супругом ездила на дачу. А к их сыну тем временем нагрянула толпа знакомых подростков. Молодежь отдыхала по полной и чуть не разгромила квартиру - почти как в песне группы "Сплин" про то, как "на дачу смылись родители". Следователи установили: украшения украл один из гостей, 17-летний учащийся колледжа в городе Кирове. Изделия из драгоценных материалов уже изъяты. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

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