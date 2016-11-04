07.11.2016 00:50 В Кировской области продолжится похолодание Выпавший снег в Кирове уже, судя по всему, не растает. В ближайшие семь дней в регионе продолжится похолодание. В понедельник днем, по данным "Гисметео", будет до -9 градусов, во вторник - до -7, в среду - до -8, в четверг - до -12, в пятницу - до -13, в субботу - до -6, а в воскресенье - до -9 градусов. Ночные температуры опустятся ниже 10-ти градусов. Холоднее всего будет в ночь на пятницу (-15 градусов) и в ночь на воскресенье (-18 градусов).

Рассчитывать на солнечную погоду кировчанам не стоит. Время от времени солнце будет появляться из-за серых туч в понедельник, в пятницу и в воскресенье. В остальные дни - пасмурно и почти без снега. Снегопады, по данным портала, можно ожидать только во вторник и в среду. ‹‹ К списку новостей