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29.11.2016 00:38

Житель Кирова отомстил кондуктору, "заминировав" автобус

Кировчанин решил проучить кондуктора автобуса, сообщив "куда следует" о том, что в транспортном средстве заложена бомба. Ложному сообщению предшествовал конфликт в маршрутном автобусе: 61-летний пассажир заснул в салоне, а кондуктор его разбудил.
Выйдя на остановке, разбуженный товарищ набрал номер "02" (он не придумал ничего интереснее, как сделать звонок со своего мобильного телефона) и передал "тревожную информацию".
На место пришлось выехать стражам порядка, которые проверили поступивший сигнал по всем правилам. Теперь пассажиру-хулигану придется ответить за свою выходку. Прошедший в Кирове суд принял решение отправить мужчину в колонию строгого режима на 1 год и 1 месяц. Помимо этого осужденному придется возместить материальный ущерб, к которому привел его звонок в полицию.

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