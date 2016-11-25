29.11.2016 00:38 Житель Кирова отомстил кондуктору, "заминировав" автобус Кировчанин решил проучить кондуктора автобуса, сообщив "куда следует" о том, что в транспортном средстве заложена бомба. Ложному сообщению предшествовал конфликт в маршрутном автобусе: 61-летний пассажир заснул в салоне, а кондуктор его разбудил.

Выйдя на остановке, разбуженный товарищ набрал номер "02" (он не придумал ничего интереснее, как сделать звонок со своего мобильного телефона) и передал "тревожную информацию".

На место пришлось выехать стражам порядка, которые проверили поступивший сигнал по всем правилам. Теперь пассажиру-хулигану придется ответить за свою выходку. Прошедший в Кирове суд принял решение отправить мужчину в колонию строгого режима на 1 год и 1 месяц. Помимо этого осужденному придется возместить материальный ущерб, к которому привел его звонок в полицию. ‹‹ К списку новостей