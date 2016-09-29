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02.10.2016 21:33

Андрей Усенко во второй раз возглавил кировскую Общественную палату

В Общественной палате Кировской области - "новый старый" председатель. На этот пост вернулся Андрей Усенко, ушедший в отставку год назад. Напомним, что тогда председателем был избран Дмитрий Курдюмов. Недавно Дмитрий Александрович стал заместителем председателя правительства Кировской области и место "главного общественника региона" вновь оказалось вакантным.
Слухи о том, что Андрей Усенко готов еще раз "войти в ту же реку" появились около месяца назад. Благо при новом главе региона отношение к Общественной палате и ее инициативам обещает измениться в лучшую сторону.
В ходе заседания Общественной палаты ее члены единогласно проголосовали за то, чтобы Андрей Леонидович вновь стал председателем.
Кстати, первый раз Усенко пришел на пост председателя палаты в марте 2014 года.

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