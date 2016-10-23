31.10.2016 08:57 Безымянный сквер в Кирове получил имя В городе Кирове в течение нескольких недель выбирали имя для сквера, расположенного на пересечении улиц Профсоюзной и Карла Маркса. Теперь у него будет имя. Он будет называться "Сквер Трудовой Славы". Об этом сообщает пресс-центр города.

Известно, что вариантов, которые принимали от горожан, оказалось около шестидесяти.

В топ-5 вошли такие: Сквер Трудовой Доблести, Сквер Трудовой Славы, Сквер Памяти, Сквер Ветеранов и Октябрьский сквер. Проголосовать за понравившийся вариант можно было на сайте горадминистрации. Вариант-победитель ("Сквер Трудовой Славы") получил примерно 35 процентов голосов. Второе место - у варианта "Октябрьский сквер". В его поддержку - 20 процентов голосов.

Теперь новое название будет внесено в Реестр топонимов муниципального образования.

Также Совет Кирова по топонимии принял решение переименовать остановку общественного транспорта на улице Ивана Попова напротив дома номер 9. Раньше она называлась "Районный суд", теперь это будет "Центр стандартизации и метрологии". Добавим, что окончательное решение должно быть принято на коллегии администрации областного центра. ‹‹ К списку новостей