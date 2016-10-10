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14.10.2016 01:00

Бывший зампред правительства Кировской области вернулся в Чувашию

Бывший первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Матвеев покидает 43-й регион. Дмитрий Александрович будет снова работать в Чувашии, откуда и приехал на Вятку.
Премьер-министр Чувашии Иван Моторин уже подписал распоряжение, согласно которому Матвеев займет пост (пока в статусе "и.о.") генерального директора государственного унитарного предприятия "Фармация" республиканского Минздрава. Место в ГУПе освободилось после того, как предыдущий директор "Фармации" Валерий Филимонов был избран председателем Государственного совета Чувашии.
Дмитрию Матвееву 38 лет. В Кировской области он работал в команде Никиты Белых. В 2009-м стал главой вятского департамента здравоохранения, а в 2011-м вице-премьером регионального правительства.
До работы в Кирове Матвеев успел потрудиться начальником начальником отдела организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и соцразвития Чувашии.
Добавим, что ГУП "Фармация", где теперь будет работать Дмитрий Матвеев, специализируется на розничной реализации лекарственных средств через сеть аптечных учреждений.

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