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20.10.2016 13:27

Фонтан, бьющий из окон кировской многоэтажки, был "плановым"

Одной из обсуждаемых в кировском Интернете "тем дня" стали странные фонтаны, бьющие из окон бизнес-центра "Кристалл", которые жители областного центра могли наблюдать вчера. Особенно эффектным зрелище было со стороны "старого" моста через реку Вятка.
Первоначально очевидцы предположили, что в здании на Профсоюзой улице случилась авария. Например, лопнули трубы, из-за чего потоки и хлынули наружу.
Однако всё было иначе. В МЧС рассказали, что в многоэтажном здании прошла плановая проверка подачи воды в случае пожара. Кстати, уже далеко не первая подобная. Интересно, что ранее фонтаны из окон не привлекали такого внимания пользователей соцсетей и местной прессы.

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