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Игорь Васильев: "Никто не был уволен только за то, что "работал при Белых"

фото: пресс-центр правительства КО

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы корреспондента ТАСС в Сочи, где глава 43-го региона участвует в форуме "Сочи-2016". Игорь Владимирович сообщил журналистам, что сокращение число заместителей губернатора в Кирове (с 11 до 7) уже привело к оптимизации расходов бюджета и ускорило принятие решений.
Также Игорь Васильев отметил, что большое число замов главы местного правительства, которое было при Никите Белых, его удивило с самого начала - как только он приехал на Вятку. "11 заместителей для такой области, как Кировская - непозволительная роскошь", - сказал в интервью ТАСС врио губернатора.
При этом Васильев отметил, что он не избавлялся от членов правительства "только за то, что они работали при Белых". Главными критериями при принятии кадровых решений стали порядочность и профессионализм, сообщил Игорь Владимирович.
Кроме того врио губернатора рассказал о том, что в своей работе он продолжит практику личного рассмотрения жалоб граждан. И это должно стать сигналом для всех руководителей  Кировской области, считает глава региона: никому не удастся что-то скрыть или недоделать.
Коснулись в интервью и ситуации с лесной отраслью Вятского края. Игорь Васильев заявил, что там необходимо "навести элементарный порядок" и уточнил, что это можно будет сделать в ближайшие год - полтора.

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