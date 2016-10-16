18.10.2016 00:01 Киров попал в десятку лидеров России по ГТО Кировская область оказалась в числе лидеров по внедрению ГТО в России. Таков итог для Вятского края международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который прошел во Владимире.

По информации, которую сообщил на форуме гендиректор "Исполнительной дирекции спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров, Кировская область вошла в десятку лучших.

Так, в 43-м регионе численность зарегистрированных в автоматизированной информационной системе ГТО составила 16 процентов от общего числа занимающихся физкультурой и спортом, общее число которых на Вятке - около 60 тысяч человек.

Напомним, Кировская область вошла в число регионов, которые стали "пилотными" по внедрению комплекса "Готов к труду и обороне". На сегодня золотой знак ГТО успели заработать (сдали на него необходимые нормативы) 882 человека, серебряный -1392 человека, бронзовый - 1176 человек. ‹‹ К списку новостей