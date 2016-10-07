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Кировчане выйдут на субботники

В выходные в Кирове пройдут субботники. Они должны состояться во всех районах областного центра. 15 октября, в субботу, приберут Октябрьский район города. Должны стать краше бульварная часть Октябрьского проспекта (от Московской до Труда), а также сквер, расположенный на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной.
В Ленинском районе будут мести "свою" часть бульвара Октябрьского проспекта, парк у Кировского цирка, прибрежную зону реки Люльченка (район улицы Воровского) и реки Вятка (поселок Вересники).
Первомайский район также не останется в стороне от субботников. Здесь пройдёт большая уборка в сквере напротив Центральной гостиницы, у кафе "Театральное" и на набережной Грина.
В Нововятске местом проведения субботника, как уточнили в администрации города, станет территория детского сада №3.

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