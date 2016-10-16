Новости

18.10.2016 10:54
В Кирове разыскивают "Васнецовскую Снегурочку"

18.10.2016 10:20
Сотрудник автосервиса в Кирове угнал машину клиента

18.10.2016 10:09
В Кировской области подорожает капремонт

18.10.2016 00:27
Кировская полиция сутки искала пропавшего грибника

18.10.2016 00:01
Киров попал в десятку лидеров России по ГТО

17.10.2016 23:59
Кировчанину пришлось заплатить штрафы, чтобы "спасти" гараж

16.10.2016 00:07
Кировчанин попал в больницу, отравившись опятами
17.10.2016 23:59

Кировчанину пришлось заплатить штрафы, чтобы "спасти" гараж

Жителю города Кирова пришлось сделать нелегкий выбор: заплатить 60 тысяч рублей в качестве штрафа за пьяные поездки на авто или же навсегда лишиться любимого гаража. Как стало известно, мужчина из Ленинского района областного центра предпочел все-таки гараж. После того, как судебные приставы наложили арест на строение, нарушитель нашел нужную сумму на оплату штрафа. Ускориться гражданину пришлось из-за того, что по истечении десяти дней ареста гараж мог быть передан на оценку и реализацию.
В УФССП по Кировской области отмечают, что за девять месяцев текущего года в регионе в работе были около 8 тысяч (точная цифра - 7828) исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных судами за правонарушения, связанные с безопасностью дорожного движения. В общей сложности нарушители должны выложить 151 миллион 924 тысячи рублей.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров