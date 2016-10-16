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Кировская полиция сутки искала пропавшего грибника

Кировская полиция в течение суток искала в лесу заблудившегося грибника. Пропал пенсионер из Свечинского района, собиравший грибы в окрестностях нежилой деревни Антоновы. В оговоренное время он не вышел к машине, в которой его ждали знакомые любители "тихой охоты". К вечеру, спустя четыре часа после исчезновения пенсионера, грибники решили обратиться в полицию, чтобы стражи порядка помогли им найти потерявшегося знакомого.
На место выехал весь личный состав пункта полиции "Свечинский". К поискам подключили и добровольцев - местных жителей. Прочесывание леса возле Антоновых шло весь вечер, всю ночь и утро следующего дня. В результате мужчина был обнаружен живым и здоровым. Блуждать по лесу ему пришлось почти двадцать четыре часа.
Как отмечают в пресс-службе УМВД, за время вынужденной большой "прогулки" по лесу пенсионер не пострадал. Он был сразу же возвращен домой.

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