04.10.2016 00:35 Кировские власти будут искать деньги на участие "Родины" в Чемпионате России Новые власти Кировской области занялись поиском путей решения накопившихся (в том числе за время правления Никиты Белых) проблем хоккейной команды "Родина". Сегодня исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов провел рабочую встречу с представителями клуба. Главным вопросом стало финансовое положение ледовой дружины. А также пути выхода из сложившейся ситуации: на сегодняшний день у "Родины" накопилась приличная задолженность по налоговым платежам.

В разговоре участвовали и.о. министра спорта области Александр Востриков, председатель правления "Родины" Владимир Быков, гендиректор ОАО "Лепсе" Геннадий Мамаев.

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, сейчас главной задачей региональных властей в ситуации с хоккейной командой станут поиск возможностей для устранения задолженности по налогам и поиск средств для участия команды в предстоящем Чемпионате России по хоккею с мячом (который пока для кировского клуба под вопросом). ‹‹ К списку новостей