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Кондуктору кировского автобуса откусили ухо

В городе Кирове кондуктор автобуса лишилась уха на рабочем месте. О неординарном ЧП местные средства массовой информации узнали из социальных сетей. В частности подробности происшествия сообщил один из очевидцев в группе "Злой кировчанин" в "Вконтатке". Известно, что инцидент случился утром 3 октября в автобусе 15-го маршрута. На одной из остановок (в районе Дымково) в автобус, который следовал из Коминтерна в сторону центра, зашел молодой мужчина - знакомый кондукторши. Он решил что-то обсудить с женщиной. Для разговора, который пассажир и работница вели на повышенных тонах, пара уединилась на заднем сиденье. Постепенно напряжение нарастало и вскоре диалог перерос в настоящую дракой.
По словам очевидцев, в какой-то момент женщина закричала. На место происшествия пришлось вызвать медиков и полицию. Свидетели отмечают, что женщина получила травмы - в частности пострадало ухо, за которое пассажир сильно укусил кондукторшу зубами.

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