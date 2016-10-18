22.10.2016 23:09 Никита Белых перестал быть холостяком в Facebook Никиту Белых, который сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово", можно поздравить с помолвкой. На странице экс-губернатора Кировской области в социальной сети Facebook его статус изменился с "не женат" на "помолвлен".

Напомним, ранее на страничках Никиты Белых, который теоретически не может выходить в Интернет из следственного изолятора, появлялись и другие изменения. Например, в "Вконтакте" и "Facebooke" были изменены аватарки, а также появилось обращение к читателям с призывом писать письма в "Лефортово". Сообщение сопровождало уточнение, что данная информация опубликована "по просьбе экс-главы региона" (то есть не им самим). Кто обновляет страницы Никиты Белых и кто откорректировал его статус в Facebook на сей раз - неизвестно.

Напомним, на этой неделе информагентства сообщили о том, что следователь, ведущий дело Белых о взятке в крупном размере, дал "добро" на бракосочетание подозреваемого с Екатериной Рейферт в стенах следственного изолятора. Дата церемонии не уточнялась - невеста и жених надеются избежать шумихи по этому поводу в прессе. ‹‹ К списку новостей