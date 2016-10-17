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20.10.2016 01:12

Николай Валуев станет моделью для вятской дизайнерской коллекции

Известный российский спортсмен, боксер Николай Валуев поучаствует в российской "Неделе Моды", которая традиционно проходит в Москве. На мероприятие Николая Сергеевича пригласили кировчане - оценить новую коллекцию компании "Калинка-Морозов", которая создана дизайнерами под впечатлением от кировского фестиваля авторской песни "Гринландия".
Предполагается, что Николай Валуев вместе с дочкой тоже примерят наряды от "Калинки" и выйдут в них на подиум. Кстати, на этот раз в кировской компании решили отказаться от услуг профессиональных моделей. Коллекцию в стиле "спорт-шик" вместе с Валуевыми будут демонстрировать вятские спортсменки, которые специально отправятся в столицу на "Неделю моды".

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