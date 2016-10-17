20.10.2016 01:12 Николай Валуев станет моделью для вятской дизайнерской коллекции Известный российский спортсмен, боксер Николай Валуев поучаствует в российской "Неделе Моды", которая традиционно проходит в Москве. На мероприятие Николая Сергеевича пригласили кировчане - оценить новую коллекцию компании "Калинка-Морозов", которая создана дизайнерами под впечатлением от кировского фестиваля авторской песни "Гринландия".

Предполагается, что Николай Валуев вместе с дочкой тоже примерят наряды от "Калинки" и выйдут в них на подиум. Кстати, на этот раз в кировской компании решили отказаться от услуг профессиональных моделей. Коллекцию в стиле "спорт-шик" вместе с Валуевыми будут демонстрировать вятские спортсменки, которые специально отправятся в столицу на "Неделю моды". ‹‹ К списку новостей