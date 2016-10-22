31.10.2016 08:15 "Почти всего" Никиту Белых убрали с сайта правительства На официальном сайте правительства Кировской области "зачистили" информацию, в которой фигурировал экс-губернатор Никита Белых. С портала загадочным образом исчезли новости, в которых фигурировал Белых, и многочисленные интервью чиновника, задержанного в июне по подозрению в получении взятки в крупном размере. Кроме того, из фотогалереи сайта удалены снимки с мероприятий с участием бывшего руководителя области, которых с 2009 года (когда экс-губернатор приехал в область) было немало.

Как успели отметить наши коллеги, поиск по сайту правительства региона выдает лишь три ссылки на сохранившиеся материалы, в которых фигурирует Белых. Одна - на упоминание его имени на странице лиц, возглавлявших регион в разные годы. Вторая - на указ Президента РФ об отрешении чиновника от должности в связи с утратой доверия. И третья - на интервью врио губернатора Игоря Васильева, в котором его спрашивают о перспективах членов "команды Никиты Белых" остаться в новом правительстве. ‹‹ К списку новостей