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13.10.2016 11:59

Появилась новая версия, на что Никита Белых хотел потратить полученные евро

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых брал деньги не на строительство храма, как сообщалось ранее, а "на подготовку к выборам". По информации "Коммерсанта", такое объяснение дал бывший чиновник по поводу  крупной суммы в евро, полученной (уже больше трех месяцев назад) в московском ресторане "Лотте плаза". Белых утверждает, что евро должны были пойти на ремонт города Кирова к единому дню голосования.
"КоммерсантЪ" не уточнил, где и когда Никита Белых дал новое объяснение по поводу цели, на которую должны были быть направлены деньги (по версии следствия - это взятка в крупном размере).
Отметим, что вчера Московский городской суд отменил арест имущества бывшего губернатора и его экс-супруги. На таком решении настаивала защита Белых, аргументируя это тем, что всё, что попало под обеспечительный арест, было куплено еще задолго до того, как подозреваемый прибыл на работу в Кировскую область.

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