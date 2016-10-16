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18.10.2016 10:20

Сотрудник автосервиса в Кирове угнал машину клиента

Работнику автомастерской в городе Кирове придется ответить за поездку по улицам областного центра на машине своего клиента. Водителя остановили сотрудники ГИБДД, когда он с ветерком летел по Октябрьскому проспекту. При этом нетрудно было заметить, что у мужчины, сидевшего за рулем "Тойоты Лэнд Крузер", имелись все признаки алкогольного опьянения налицо.
Интересно, что водитель не только "провалил тест" на алкоголь. Оказалось, что у него не все в порядке и с документами - обнаружилось, что машина ему не принадлежит.
На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Мужчину доставили в отделение полиции, где выяснили: ему - 23 года, уроженец Оричевского района, в Кирове работает в автосервисе. Стражам порядка "гонщик" признался, что принимал спиртные напитки, после чего решил покататься на авто, оставленном клиентом в сервисе.
На водителя заведено уголовное дело по статье "Угон". Как сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области, сейчас ведется дознание.
Автомашина в исправном состоянии уже возвращена законному владельцу.

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