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05.10.2016 10:42

В Кирове избран новый глава города

Им стал Валерий Владыкин, кандидатуру которого предложила партия "Единая Россия". Его предшественник - экс-глава Кирова Владимир Быков переходит на работу в Законодательное собрание края (его председателем он, скорее всего, станет уже завтра).
Вторым претендентом на пост главы города Кирова стал Владислав Липатников. В ходе тайного голосования его кандидатура набрала 6 голосов, тогда как Валерия Владыкина поддержал 21 народный избранник.
Также депутаты городской думы избрали и нового заместителя главы города (ранее этот пост занимал Владыкин). Большинством голосов на этот пост утвержден Алексей Анисимов.
Новому главе Кирова Валерию Владыкину - 57 лет (день рождения отметил позавчера, 3 октября). Валерий Николаевич родился в Мурманской области. Выпускник Ижевского мединститута по специальности "Врач-лечебник". Майор медицинской службы запаса. Работал в  медико-санитар­ной части КМПО им. XX партсъезда, в Северной клинической больнице, в Кировской городской клинической больни­це № 6 "Лепсе" (возглавлял ее в течение 6 лет). Лучший хирург Кировской области (2002 год).

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