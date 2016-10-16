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В Кирове разыскивают "Васнецовскую Снегурочку"

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В Кирове разыскивают "Васнецовскую Снегурочку"

До 11 ноября в Кирове будут принимать заявки на участие в конкурсе Снегурочек. Как сообщают организаторы, побороться за право стать "главной внучкой Деда Мороза" в Кирове могут девушки от 15 до 23 лет. Предпочтение будет отдано тем, что хорошо танцует, поет, умеет водить хороводы и ярко выступать со сцены. Претендентам надо отправить письмо на почту ДК "Россия", а затем поучаствовать в серии этапов конкурса. 12 ноября состоится фотосессия участниц - на базе Дома культуры "Россия" в Нововятском районе. С 16 ноября по 1 декабря будет идти голосование в Интернете, в ходе которого выберут если не победительницу конкурса, то - как минимум обладательницу "Приза зрительских симпатий".
Финал запланирован на 2 декабря. В ДК "Россия" к этому дню заработает "Резиденция Васнецовской Снегурочки". Победительницу выберет жюри. Отметим, что Васнецовская Снегурочка получит меховой подарок. Кроме того, она станет участницей всех предстоящих главных городских празднеств "на правах зимней хозяйки Нового года".

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