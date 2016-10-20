Новости

26.10.2016 14:00
В кировских поликлиниках начали убирать "маленькие окошечки"

24.10.2016 01:20
Лайками и репостами можно будет платить за сотовую связь

23.10.2016 00:43
Футгольф в России могут признать новым видом спорта

22.10.2016 23:09
Никита Белых перестал быть холостяком в Facebook

20.10.2016 14:34
Кировских чиновников могут лишить "золотых парашютов"

20.10.2016 13:27
Фонтан, бьющий из окон кировской многоэтажки, был "плановым"

20.10.2016 01:12
Николай Валуев станет моделью для вятской дизайнерской коллекции
26.10.2016 14:00

В кировских поликлиниках начали убирать "маленькие окошечки"

В поликлиниках города Кирова продолжают открывать регистратуры нового образца. В них производена полная перепланировка помещения и исчезли преграды между пациентом и администратором регистратуры в виде маленьких окошечек.
Кроме того, администратор переведен здесь исключительно на работу с пациентом и уже не отвлекается на телефонные звонки (потому что приемом телефонных звонков занимается отдельный специалист).
Еще одно новшество - обзвон пациентов, которые записаны на прием: накануне каждый из них получает на телефон напоминание о времени визита.
Как напомнили в Минздраве региона, первыми на новый формат перешли несколько поликлиник Кировского клинико-диагностического центра.
Теперь же ряды "обновленных" пополнили регистратуры поликлиники №1 (городской больницы №9) и поликлиники №7 (Кировского клинико-диагностического центра).  В планах Министерства - продолжение совершенствования работы регистратур. До 1 апреля 2017 года должны обновиться регистратуры поликлиник Кирова, а в течение 2017 года - районных учреждений.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров