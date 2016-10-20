27.10.2016 01:16 В Кировской области освободился пост министра образования 26 октября, по информации региональных СМИ, стало последним днём работы и.о. министра образования Кировской области Александра Измайлова. При этом на официальном сайте правительства региона Александр Михайлович продолжает значиться главой вятского учительства.

Измайлов проработал в департаменте образования почти 17 лет. Начинал с должности консультанта по высшему и среднему профессиональному образованию и в итоге дошел до заместителя главы департамента, а затем стал и первым министром образования в регионе (после того как в 2015-м департамент был преобразован в министерство).

Напомним, в правительстве Кировской области уже произошла практически полная смена министров, работавших при Никите Белых. При этом, как отмечает нынешний врио губернатора Игорь Васильев, на самом деле идет не смена, а формирование новой команды. ‹‹ К списку новостей